Теперь они смогут делиться своим опытом с другими украинскими военными техниками.

Первые специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16 начали возвращаться в Украину с обучения за рубежом. Об этом заявил представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телеканала "Прямой".

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно в Украину, и уже смогут делиться своим опытом с другими украинскими военными техниками", - сказал он.

Евлаш напомнил, что в Украине появился первый тренажер F-16, который нам передала Чешская Республика.

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"Конечно, этот процесс (подготовки Украины к получению западных истребителей) непрерывный, и он будет продолжаться постоянно", - отметил представитель ВС ВСУ.

Он отметил, что пилот, который поднимается в небо на F-16, полностью доверяет свою жизнь инженеру, который обслуживает и обеспечивает этот самолет.

Истребители F-16 для Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 мая, Министерство обороны Нидерландов объявило о завершении подготовки 10 украинских специалистов, которые обучались техническому обслуживанию истребителей F-16. В ходе тренировок украинские военные готовились, в том числе, к возможным рискам во время полетов F-16.

В ведомстве напомнили, что Нидерланды пообещали предоставить Украине не менее 24 истребителей F-16.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно более 100 истребителей F-16 для того, чтобы противостоять российским оккупантам в небе.

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