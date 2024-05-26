По его мнению, у авиации есть потенциал быть решающей.

Генерал-лейтенант запаса Воздушных Сил США Дэвид Дептула, который прослужил в рядах американской авиации 34 года, оценил работу украинских пилотов.

"Украинская авиация очень эффективна. Доказательством этого является то, насколько хорошо Воздушные силы ВСУ защищают вашу страну. Но все Силы обороны Украины - не только ВС - можно укрепить, во-первых, сняв ограничения на использование оружия, предоставленного другими странами, только на украинской территории. Это ненужное и необязательное ограничение создает своего рода неприкосновенность для россиян, которая значительно помогает им в ведении агрессивной войны против Украины. Это ограничение, по моему мнению, нарушает принципы ведения войны и должно быть отменено", - подчеркнул он в интервью "Армия Inform".

По его мнению, также весомый эффект могут иметь объединенные военные операции, к которым привлекаются и разведывательные органы, и спецслужбы, и все Силы обороны Украины. Кроме того, военную эффективность можно повысить, назначив отдельных советников от Воздушных Сил, Военно-Морских Сил, киберподразделений и Сил специальных операций и объединив их всех в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Соответствующая совместная организация может значительно повысить эффективность и украинской авиации.

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По словам генерала, чем чаще украинские военные будут атаковать российские аэродромы, центры управления и контроля, коммуникации, топливные, электрогенерирующие объекты и другие критические ключевые для РФ объекты, тем больше вероятность того, что Украина достигнет своих целей.

"Да, у авиации есть потенциал быть решающей. Но, вероятно, лучший способ для Украины достичь своих военных целей - скоординированные действия во всех сферах: воздушной, космической, морской, сухопутной, киберпространстве. Так можно парализовать способность России продолжать агрессию и преступления против украинского народа", - подытожил Дептула.

Украинская авиация

ВСУ активно используют вертолеты и военные самолеты на фронте для поддержки наземных сил. В частности, они атакуют позицию вражеской армии.

Командир 7-й бригады тактической авиации Евгений Булацик в начале 2024 года заявлял, что Украина имеет больше самолетов, чем в феврале 2022-го, - командир 7-й бригады тактической авиации.

Он похвалил инженеров за то, что они смогли быстро отремонтировать поврежденные самолеты, то есть незначительные повреждения не привели к большой трате ресурсов.

Сейчас Украина ждет прибытия западных истребителей F-16, которые должны усилить обороноспособность нашей страны.

Воздушные силы недавно сообщили, что первые специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16 начали возвращаться в Украину с учений за рубежом. Впоследствии стало известно, что первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Аризоне, что в США. Прежде чем прибыть в Украину они должны еще доучиться в Европе.

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