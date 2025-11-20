Подробности относительно количества ракет немецкий канцлер не раскрыл.

Украина получит ракеты дальнего радиуса действия. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, состоявшейся в Берлине.

"В течение нескольких месяцев мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов по ракетам дальнего радиуса действия, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения", – приводит Anadolu Ajansi.

Детали относительно количества ракет и сроков их предоставления он не уточнил. Канцлер также не стал отвечать на вопрос о предыдущем нежелании Германии поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Такой подход он назвал тактикой для усиления давления на Россию.

"Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, поскольку считаем, что определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, относительно объема нашей военной поддержки в этой сфере. Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения, имеющими соответствующую дальность действия. И это будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы, если потребуется, вплоть до производства таких систем вооружения в самой Украине", – заявил Мерц.

Реакция Мерца на российские атаки по Украине

Канцлер Германии обвинил Россию в преднамеренном нацеливании на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы. Действия Москвы он назвал "террористической войной против гражданского населения".

Мерц заявил, что Европа и в дальнейшем будет оказывать поддержку для укрепления противовоздушной обороны Украины. В частности, Берлин выделит дополнительные 3 млрд евро военной помощи в следующем году.

Кроме того, он надеется, что в следующем месяце лидеры ЕС смогут прийти к согласию относительно использования замороженных российских активов для оказания финансовой поддержки Украине.

Мерц о "мирном плане" США и России

Немецкий политик не стал предоставлять подробностей на фоне сообщений о том, что администрация Трампа тихо работает над мирным планом для завершения войны в Украине с Россией. По его словам, он не ожидает значительного прогресса в ближайшее время.

"Мы находимся в тесном ежедневном контакте с администрацией США, включая наших советников, чтобы определить, можем ли мы разработать план. Но на данный момент нельзя предсказать, приведет ли это к результату в краткосрочной перспективе. Тем не менее, правительство Германии и мои личные сотрудники ежедневно общаются с администрацией США по этому вопросу", – констатировал он.

Оружие для Украины: это стоит знать

Украина получила от Германии все обещанные системы ПВО Skynex. Сейчас в стране работают 4 таких системы – они защищают объекты энергетической инфраструктуры на западе Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Испания поможет с дефицитными ракетами для систем ПВО IRIS-T. В новом пакете помощи страна приобретет 40 таких ракет.

