Албания могла отдать ВСУ снаряды времен Второй мировой: аналитики раскрыли детали

Албания модернизирует свои вооруженные силы и впервые в истории обзаведется ствольной артиллерией.

Албания получит от турецкой компании MKE шесть 105-мм буксируемых гаубиц Boran, и это станет для страны историческим укреплением, поскольку до этого у нее не было собственной ствольной артиллерии.

На это обратил внимание портал Defence Expres. В связи с этим аналитики напомнили, что в январе 2023 года ВСУ для стрельбы из гаубиц "Пион" получили 203-мм снаряды к гаубицам Б-4 времён Второй мировой войны, и тогда в качестве вероятного поставщика фигурировала именно Албания.

Отмечается, что тогда возник вопрос о том, откуда украинские военные могли взять столь специфические боеприпасы. В качестве одного из вариантов авторы польского Defence24 предположили, что поставщиком могла быть именно Албания, которая имела Б-4 на вооружении во времена "Варшавского договора" и могла хранить боеприпасы к ним на складах.

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Аналитики портала отметили, что, кроме количества гаубиц Boran, запланированных к поставке, больше ничего не известно. То есть детали контракта между Албанией и турецкой компанией не разглашаются. Но, как отметили аналитики, интересно, что Албания станет второй европейской страной НАТО, которая примет на вооружение гаубицы Boran.

Первой стала Северная Македония, у которой до этого на вооружении были только гаубицы 1940–1950-х годов, и получила батарею из шести "Боранов", к которым также были поставлены система управления огнем ADOP 300-T и системы управления огнем артиллерии Volkan 230/105.

Что ещё есть у армии Албании

В настоящее время численность сухопутных войск албанской армии составляет 2400 человек, и она имеет в своём распоряжении всего 40 бронеавтомобилей MaxxPro и 32 миномёта калибров 81 мм и 120 мм.

Что известно о гаубице "Боран"

"Боран" – это лёгкая 105-мм буксируемая гаубица, разработанная турецкой компанией MKE. Она оснащена современной системой управления огнём и предназначена для мобильных подразделений.

Благодаря массе около 1745–1780 кг гаубицу можно транспортировать вертолётами (например, Sikorsky S-70 Black Hawk).

Другие новости об оружии

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что секретный завод в Германии выпускает дроны для Украины. Об этом узнало издание NYT и раскрыло подробности. В частности, сообщалось, что дроны уже прошли боевые испытания в Украине, по результатам которых успешными оказываются около 70 % выполненных миссий.

Всего на секретном заводе работает 100 человек, которые ранее были задействованы в немецком автопроме. Также сообщалось, что производство настолько мобильно, что в случае необходимости его можно перенести за день.

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