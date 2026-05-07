США вернули в строй стратегический бомбардировщик 'Апокалипсис II' (фото)

Стратегический бомбардировщик B-1B вернули с "кладбища самолетов" в Аризоне, отремонтировали и вновь ввели в эксплуатацию. Об этом пишет портал The War Zone.

Как сообщило издание, самолет с серийным номером 86-0115, который ранее носил название Rage ("Ярость"), покинул авиабазу Тинкер в Оклахоме после почти двух лет ремонтных работ, направленных на восстановление его боевой готовности.

В рамках капитального ремонта на бомбардировщике заменили более 500 компонентов. После ремонта ему присвоили новое название - Apocalypse II ("Апокалипсис II").

На "кладбище самолетов" этот борт оказался в 2021 году. В 2024 году сообщалось о возвращении бомбардировщика к полетам на авиабазе Дэвис-Монтен. Восстановление B-1B осуществляется в рамках требований Конгресса, согласно которым парк этих бомбардировщиков должен насчитывать 45 летательных аппаратов.

Отметим, что восстановление бомбардировщиков является очень сложной с технологической точки зрения процедурой.

В ходе этого процесса самолеты фактически полностью разбирают. Каждый элемент проходит тщательную проверку, выявленные дефекты устраняются, после чего машину снова собирают, так что она предстает в "почти новом" состоянии.

После завершения инспекций воздушное судно выполняет серию испытательных полетов. Только после их успешного прохождения его официально возвращают в строй и передают в свою эскадрилью.

Справка УНИАН. B-1 Lancer - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработанный компанией Rockwell International.

Самолет создавался как замена дозвукового бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress.

Обе машины до сих пор находятся на вооружении ВВС США. При этом "ветеран" B-52 может оставаться в строю даже дольше, чем B-1B: ожидается, что его эксплуатация продлится около 100 лет.

Одной из ключевых особенностей B-1B является широкий спектр вооружения. В частности, он способен нести крылатые ракеты JASSM и LRASM, а также управляемые планирующие боеприпасы JSOW.

Напомним, недавно ВВС США впервые опубликовали видео, на котором бомбардировщик B-1B несет новейшую гиперзвуковую ракету AGM-183 Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Также сообщалось, что США оставляют старые бомбардировщики в строю. Демонстрация возможностей самолета происходит на фоне решения продлить эксплуатацию B-1B еще примерно на 10 лет - ранее в США рассматривали его постепенный вывод из вооружения в ближайшей перспективе.

