Разработчики называют ее "дроном-ракетой", ведь она имеет признаки обоих видов оружия.

Новый таинственный украинский дрон-ракета "Паляниця" нацелился на ВВС России. Пока РФ наращивает свои атаки беспилотниками и ракетами большой дальности, Украина отвечает тем же, пишет Forbes.

В понедельник президент Владимир Зеленский объявил о первом боевом применении нового украинского оружия дальнего действия под названием "Паляниця", которое он назвал "ракетным беспилотником".

Зеленский сказал, что новое оружие будет защищать Украину, поражая российские самолеты на земле, прежде чем они смогут взлететь для запуска ракет. Этот подход, который называется "убивать лучника, а не стрелы". Он широко пропагандировался в Украине и достиг определенных успехов. Спутниковые снимки показывают, что удар беспилотника 22 августа по авиабазе Мариновка уничтожил и повредил несколько бомбардировщиков.

Видео дня

Что мы знаем о "Паляниця"?

Паляниця - это украинское блюдо, вид хлеба, который традиционно выпекают на костре, а не в печи. Он символизирует украинскую идентичность так же, как яблочный пирог символизирует Америку. Кроме того, это слово трудно правильно произнести для неместных, и на ранних этапах войны его использовали как тест для выявления российских диверсантов.

В названии разработчики подчеркнули, что это 100% украинское оружие местного производства, которое, в отличие от ракет ATACMS, Storm Shadow и других ракет, поставляемых союзниками, может поражать цели внутри России без ограничений и запросов разрешения.

Видео, которое сопровождало заявление Зеленского, показало, что "Паляниця" может достичь более 20 российских авиабаз, имея в виду по меньшей мере 600 км. Это меньше, чем некоторые существующие в Украине беспилотные летательные аппараты большой дальности, некоторые из которых могут поражать на расстоянии более 1600 км.

Украина имеет процветающий оборонный сектор небольших компаний, которые производят удивительное разнообразие ударных беспилотников, но "Паляниця", похоже, создана для определенной ниши.

Как крылатая ракета, но другое

В видео отмечается, что такие детали, как размер и скорость "Паляниці", засекречены, но говорится, что ее двигатель является турбореактивным. На самом деле существуют беспилотные летательные аппараты с ракетным двигателем, например последняя версия Coyote компании Raytheon, которая является модернизацией предыдущего дрона Coyote с винтовым приводом.

Это спровоцировало различные дискуссии о том, что считать ракетой. Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал Kyiv Post, что новое оружие является "и дроном, и ракетой". Проблема в том, что нет четких определений.

Производители ракет склонны классифицировать свои новые продукты как крылатые ракеты, компании, занимающиеся беспилотными самолетами, классифицируют свою продукцию как беспилотники, даже если они выполняют ту же миссию. Немецкую бомбу V-1 "Doodlebug" одни классифицируют как раннюю крылатую ракету, а другие - как протодрон. В то время его называли "роботом-бомбой" или "воздушной торпедой".

Как правило, беспилотником можно управлять дистанционно, и ему не нужно указывать цель при запуске, в отличие от ракеты. Но последняя версия Block V крылатой ракеты Tomahawk имеет "перенацеливание во время полета", а это больше похоже на дрон. На самом деле "Томагавк" берет свое начало в проекте "вооруженного дрона", а не ракеты, поэтому его идентичность всегда была расплывчатой.

Хотя существует много беспилотных летательных аппаратов с реактивным двигателем, таких как RQ-4 Global Hawk размером с авиалайнер ВВС США, существуют также ракеты с реактивным двигателем. Реактивные двигатели, которые устанавливаются на ракетах, обычно бывают двух вариантов, поэтому мы имеем турбореактивный, который используется для питания Storm Shadow, и турбовентилятор, который используется в Tomahawk. Грубо говоря, турбореактивный двигатель проще и имеет лучшее соотношение мощности и веса, но худший расход топлива. Сравнивая двигатели двух вышеуказанных ракет, турбореактивный двигатель создает примерно на 50% больше тяги, но турбовентилятор на 50% эффективнее.

"Паляниця" называют беспилотником, что кажется разумным, учитывая количество ударных беспилотников типа крылатых ракет, которые сейчас используются. Турбореактивный двигатель означает, что он оптимизирован для высокоскоростных ударов, что вполне логично, учитывая его специфическую роль - поражать лучника.

Движущиеся цели

Многие украинские удары дальнего действия сосредоточены на нефтегазохранилищах и нефтеперерабатывающих заводах. При атаке на цель такого типа беспилотник, летящий со скоростью 1600 км/ч, так же эффективен, как баллистическая ракета, приближающаяся со скоростью 5 Махов: цель неподвижна и не может убежать. Авиационные базы отличаются тем, что, несмотря на некоторые статические особенности, такие как хранение топлива и боеприпасов, сами самолеты могут быть быстро передислоцированы, когда это необходимо.

Как сообщается, во время атаки на Мариновку большинство российских самолетов улетели, когда были обнаружены беспилотники. Некоторые явно не смогли убежать из-за технического обслуживания или других проблем. Удар также уничтожил ангары с планирующими бомбами и другими боеприпасами.

Какую дополнительную скорость обеспечивает реактивный двигатель? Shahed-136, иранский ударный беспилотник, который сейчас производится в большом количестве в России, получил прозвище "Мопед" из-за гула двигателя, летит со скоростью 180 км/ч. Иран производит модернизированную версию с турбореактивным двигателем чешского производства Shahed-238 с максимальной скоростью более 480 км/ч. Россия имеет доступ к технологии Shahed-238, но, похоже, осталась на более простом, более дешевом 136, который стоит примерно 30 000 долларов за единицу.

"Вопрос простоты и стоимости производства является решающим: "Паляниця" будет эффективной только в том случае, если ее удастся создать в достаточном количестве для массовых атак на каждую российскую авиабазу в пределах радиуса действия", - пишет издание.

Расширение производства

Ранее Украина развернула несколько реактивных ударных беспилотников, включая мишени Banshee, поставленные Великобританией и превращенные в камикадзе. "Паляниця", вероятно, является более простой конструкцией.

"Количество производства ракетных беспилотников будет расти так же, как и производство наших ударных беспилотников большой дальности", - заявил президент Зеленский.

В июле Украина впервые запустила больше ударных беспилотников большой дальности, чем Россия. В августе обе стороны увеличили темпы запусков беспилотников, но подход Украины с несколькими рассредоточенными площадками и конструкциями, оптимизированными для массового производства, похоже, победит.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, сказал Associated Press, что следующим шагом было расширение производства "Паляниці", демонстрируя, что он также сосредоточен на цифрах, а "не на горсти серебряных шаров". Это отражает ситуацию с украинскими морскими дронами и производством более 3000 FPV-беспилотников в день.

"По отдельности они могут быть менее эффективными, чем дорогая военная техника, которую любит Запад, но 30 "Паляниць" могут нанести больше вреда, чем один ATACMS на миллион долларов. И хотя ATACMS может быть перехвачена одной ракетой, некоторые беспилотники во время массовой атаки, вероятно, смогут пробиться. Конечно, ATACMS несет гораздо большую полезную нагрузку, но, как мы видели в Мариновке и других местах, 22-килограммовой боеголовки более чем достаточно, чтобы уничтожить припаркованный самолет или поджечь склад топлива.

Вероятна дальнейшая эволюция реактивного ударного беспилотника в Украине. Это могут быть турбовентиляторные версии с гораздо большей дальностью, перехватчики, способные поражать самолеты и вертолеты, и тому подобное. Эта технология все еще развивается, и мы еще не знаем ее полных возможностей. Федоров описывает "Паляницю" как "персонажа, который меняет правила игры".

Ракета-дрон "Паляниця"

Как сообщал УНИАН, 25 августа президент Владимир Зеленский рассказал о первомуспешном боевом применении нового оружия.

В радиусе действия ракеты-дрона 20 военных аэродромов Российской Федерации. Сообщалось, что ее будут запускать с наземной платформы.

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