Киев хочет добиться встречи на самом высоком уровне.

Украина призвала Бразилию надавить на Москву, чтобы на переговорах в Турции присутствовал кремлевский правитель Путин.

Как сообщил в микроблоге X министр иностранных дел Андрей Сибига, на этой неделе он обсуждал со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой усилия по прекращению войны. Украинский министр призвал его поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня как основу для результативных мирных переговоров:

"Я подтвердил готовность президента Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы эта прямая встреча на высшем уровне состоялась".

Переговоры в Стамбуле

15 мая в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие, подчеркнув, что встреча будет иметь смысл только при личном присутствии Путина.

Видео дня

Кремль пока не подтвердил участия Путина в переговорах. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом возможность проведения переговоров, но детали остаются неизвестными.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам, если это будет способствовать достижению мира. Зеленский также выразил надежду, что Трамп сможет присутствовать на встрече.

Европейские лидеры предупредили о возможности введения новых санкций против России, если переговоры не приведут к прогрессу.

Вас также могут заинтересовать новости: