Patriot или 'Праща Давида': Эстония рассматривает варианты защиты от 'Искандер-М' и 'Кинжал'

Защита от смертоносных ракет может стоить более 1 млрд евро.

Эстония всерьез задумалась над созданием противоракетного щита от российских баллистических угроз – уже весной планируют принять решение о закупке современных зенитных ракетных комплексов, способных противодействовать таким средствам поражения, как "Искандер-М" или "Кинжал", пишет Defense Express.

Как сообщает ERR, в Таллинне рассматривают три основных варианта: американский Patriot, израильскую систему "Праща Давида" и франко-итальянский комплекс SAMP/T. Традиционно ключевые вопросы – стоимость и сроки поставки.

По предварительным планам, Эстония рассчитывает получить первые комплексы не ранее начала 2030-х годов, то есть ждать придется не менее четырех лет. Что касается бюджета, в Минобороны страны закладывают сразу несколько сценариев. "Минимальный" предусматривает расходы в сотни миллионов евро, тогда как "максимальный" – более 1 млрд евро. В случае реализации последнего варианта речь шла бы о крупнейшем оборонном контракте в истории Эстонии в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Не исключено, что фаворитом для Эстонии станет именно израильская "Праща Давида", а не Patriot или SAMP/T. Ранее Defense Express уже обращал внимание на этот ЗРК на примере Финляндии, которая в 2023 году стала первым экспортным покупателем системы, заключив контракт на 317 млн евро.

Детали финского соглашения не раскрывались, но, вероятно, речь шла об одной fire unit с несколькими пусковыми установками. Среди ключевых преимуществ "Пращи Давида" – лучшие характеристики по дальности поражения, более дешевые ракеты-перехватчики и потенциально более короткие сроки поставки по сравнению с Patriot. Сейчас система имеет двух экспортных заказчиков: к Финляндии в 2024 году присоединилась Греция, которая также выбрала израильский ЗРК вместо американского аналога.

На фоне "Пращи Давида" американский Patriot выглядит значительно более дорогим решением. Один из показательных примеров – контракт для Испании, по которому компания Raytheon в конце прошлого года получила заказ на 1,4 млрд евро. Речь идет о четырех комплексах Patriot PAC-3+, но без раскрытия конфигурации.

Еще один ориентир – Дания. США предлагали Копенгагену одну батарею Patriot с тремя пусковыми, радаром, командным пунктом, 23 ракетами и сопутствующими услугами примерно за 1,37 млрд евро.

Что касается SAMP/T, то, вероятно, Эстония будет рассматривать новейшую версию SAMP/T NG. Именно в этом году должны стартовать поставки обновленных комплексов и новых ракет для Италии и Франции.

Впрочем, актуальных контрактов на экспорт пока нет, поэтому ориентироваться приходится на сделку 2013 года для Сингапура. Тогда два комплекса SAMP/T и около 200 ракет стоили 651 млн евро. Исходя из этого, сегодня можно предположить, что одна батарея SAMP/T с определенным запасом ракет может обойтись примерно в полмиллиарда евро.

В Defense Express отмечают: все приведенные цифры являются ориентировочными. Окончательная стоимость для Эстонии будет зависеть от конфигурации ЗРК, объема сопутствующих услуг, дополнительного оборудования и, что критически важно, количества ракет в пакете закупки.

Что касается сроков поставки, "Праща Давида" и SAMP/T пока выглядят более оптимистичными вариантами, чем Patriot. В то же время стоит помнить, что речь пока идет только о предварительных планах – до подписания твердого контракта Эстонии еще предстоит пройти долгий путь.

