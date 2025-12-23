Не исключено, что в ракетах были дефекты.

В ночь на 23 декабря враг атаковал Украину, в том числе ракетами "Кинжал". Однако они не достигли целей.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что есть несколько версий того, что могло произойти с этими ракетами.

Влияние украинских средств РЭБ

По его словам, одной из возможных причин провала может быть влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы. При этом Коваленко добавил, что "Кинжал" имеет уязвимость к РЭБ, особенно на этапе разгона и наведения, когда ракета наиболее чувствительна к внешнему воздействию.

Эксперт уточнил, что "Кинжал" это, по сути, авиационная версия ракеты "Искандер", которую запускают с истребителя МиГ-31К. Она имеет большую скорость, поскольку запускается с высот, а не с суши. Поэтому она также имеет большую дальность полета.

Разгон у этой ракеты происходит сразу после пуска с МиГ-31, что делает этот этап наиболее уязвимым, потому что тогда можно влиять на наведение и точность удара.

Отклонение от цели

Сама по себе точность российского вооружения на таких расстояниях имеет соответствующую погрешность. К примеру, вражеские "Искандеры" на расстоянии 500 км километров могут отклоняться от цели на 50, 100, 150 метров.

Коваленко отмечает, что поскольку дальность "Кинжала" составляет около 2000 км, то может быть еще большее отклонение. Эксперт добавил, что было бы совсем не удивительно, если бы ракета могла как попасть под воздействие наших средств РЭБ, так и просто промахнуться, упав в поле или, например, в лесу.

Аврал на производстве и дефектное оружие

"Третий момент связан с тем, что почти все ракетное оружие, которое сейчас использует Россия по Украине, производится в режиме нон-стоп на российских предприятиях, в авральном режиме: сделали – запустили", – сказал эксперт.

По его словам, у врага вообще не остается времени на проведение технического контроля, поэтому большое количество ракетного вооружения россиян сейчас с дефектами.

Коваленко напомнил, что уже не раз ракеты, которые были сделаны в третьем и четвертом квартале 25-го года, падали и на территории самой России. Он не исключает, что это может быть эффект несовершенного производства.

"Поэтому третья версия – я даже не исключаю того, что это могли быть дефектные "Кинжалы", или у которых были проблемы с топливной системой, системой наведения или другими элементами, критически влияющими на их точность и эффективность", – подчеркнул он.

Говоря о влиянии украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на "Кинжал", Коваленко сказал, что такие системы позволяют подавлять работу ракет, даже при их высокой скорости. По его словам, Украина уже демонстрировала возможности РЭБ на примере ракет Х-101 и Х-555.

"Подавление позволяет отключить все системы этой ракеты и она может просто упасть, или значительно изменить траекторию полета и иногда даже направить куда-то в лес, или в какое-то озеро, болото, поле. То есть чтобы она не попала в цель. Такие возможности есть, но, к сожалению, их у нас не слишком много", – подчеркнул эксперт.

Атака РФ по Украине 23 декабря

Как сообщал УНИАН, оккупантам во время массированной воздушной атаки 23 декабря удалось попасть в 21 локацию. Еще на 8 локациях произошло падение обломков от сбитых средств российского нападения.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 23 декабря противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения – 38 ракет и 635 БПЛА различных типов. В частности, было запущено 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Сказано, что эти три аэробаллистические ракеты не достигли целей (места падения уточняются).

