'Сложная операция': эксперт раскрыл секрет удара по российскому 'Адмиралу Григоровичу'

Он объяснил, как украинским дронам удалось обойти плотную ПВО Новороссийска и поразить носитель "Калибров".

Атака на российский фрегат в Новороссийске была не случайностью, а результатом уникальной комбинированной операции, которую готовили в течение длительного времени.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в проекте "Украинский фокус. Утро".

По словам специалиста, сложность задачи заключалась в том, что маршрут дронов пролегал через оккупированные территории и зоны с мощной защитой.

"Эта комбинированная операция является результатом длительной подготовки. Даже если посмотреть на маршрут прилета дронов, нужно представить, что дроны летели над оккупированной территорией, которая, как полагают оккупанты, имеет достаточно плотную систему противовоздушной обороны", – подчеркнул Грабский.

Операция была проведена одновременно с атакой на нефтеперерабатывающие заводы. По мнению эксперта, успех удалось достичь благодаря особой тактике перегрузки вражеских систем.

"Была проведена сложная операция по следующему алгоритму: перегрузка системы противовоздушной обороны противника дронами-ловушками и целеуказателями для того, чтобы ослабить противовоздушную оборону, заставить их использовать все свои ресурсы имеющегося боекомплекта, а затем следующей волной нанести удар по этому объекту", – пояснил он.

По имеющимся данным, оценить масштаб разрушений фрегата "Адмирал Григорович" пока сложно, ведь враг скрывает факты. Впрочем, как отмечает военный эксперт, повреждения, скорее всего, будут фатальными для боеспособности корабля.

"Повреждения могут касаться и пункта управления корабля, могут касаться именно пусковых установок, или могут касаться машинной или моторной группы", – добавил полковник запаса.

Он также подчеркнул, что отсутствие носителей "Калибров" в море после атаки может быть прямым подтверждением того, что украинский удар был максимально эффективным.

Напомним, в Генштабе подтвердили, что в результате атаки были повреждены как минимум еще два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

В настоящее время степень повреждений кораблей уточняется, а также проверяется информация о возможном поражении других судов. В военном ведомстве подчеркнули, что подобные удары по инфраструктуре и флоту РФ будут продолжаться и в дальнейшем.

