Генштаб подтвердил поражение носителей 'Калибров' в Новороссийске: повреждены два фрегата РФ

Силы обороны нанесли болезненный удар по морской мощи оккупантов.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение как минимум двух кораблей в результате атаки Сил обороны Украины по военно-морской базе "Новороссийск" 2 марта.

По результатам анализа подтверждено, что ударом были повреждены два корабля Черноморского флота РФ. Речь идет о фрегатах "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Степень повреждений этих судов в настоящее время выясняется, отметили в Telegram Генштаба.

"Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских оккупантов. Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – добавили в Генштабе.

Видео дня

Удар по Новороссийску – что известно

Ранее источники УНИАН в спецслужбе сообщали, что в результате удара Сил обороны российский фрегат "Адмирал Эссен" получил значительные повреждения. Отмечалось, что это судно является носителем восьми крылатых ракет "Калибр".

Также источники УНИАН сообщили, что в ночь на 6 марта СБУ атаковали беспилотниками объекты на территории временно оккупированного Крыма. Отмечалось, что БПЛА поразили производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации военной техники и личного состава врага.

Вас также могут заинтересовать новости: