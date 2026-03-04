Поражен один из трех фрегатов россиян: эксперт об ударе по порту в Новороссийске

После потопления флагмана "Москва" - это второй по универсальности корабль ЧФ РФ.

В результате атаки на порт "Новороссийск" в Краснодарском крае России мог быть поврежден или уничтожен российский фрегат проекта 11356 "Буревестник".

Об этом в эфире Radio NV сказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук. Он подчеркнул, что был нанесен комбинированный удар Сил обороны Украины по порту "Новороссийск", который теперь является главной базой Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ).

По его словам, среди судов, которые были поражены в Новороссийске, идентифицирован по меньшей мере один фрегат проекта 11356. "После потопления "Москвы" (флагман ЧФ РФ, ракетный крейсер "Москва", который ВСУ потопили в 2022 году – УНИАН) фрегаты этого типа стали крупнейшими универсальными боевыми кораблями ЧФ РФ. Их было три. Один вышел за территорию Черного моря – "Адмирал Макаров". А остались – "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Один из них поражен", – сказал Лакийчук.

По его словам, на сегодняшний день трудно сказать степень повреждения фрегата. "Классифицировать степень поражения судна в порту, не то же самое, что в открытом море, потому что там, если оно ушло на дно, то провести судоподъемную операцию довольно сложно. Другое дело, если судно подбито в пункте базирования", - отметил Лакийчук.

Он добавил, что когда речь идет о пожаре плюс затопление, то там, где есть электричество, все переделывать придется.

"Так что как минимум степень повреждения такова, что оно потребует капитального ремонта. Как максимум – на него посмотрят и спишут".

Удар по "Новороссийску"

Как сообщал УНИАН, 2 марта источники УНИАН в СБУ сообщили, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" совместно с другими составляющими Сил обороны устроили "хлопок" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск", которые вовлечены в войну против Украины.

По предварительным данным, беспилотники СБУ поразили: военные корабли; радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит"; ЗРГК "Панцирь-С2"; шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

