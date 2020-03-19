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Япония ввела в состав флота эсминец ПРО нового поколения (фото)

13:25, 19 марта 2020
Оружие
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Япония ввела в строй новый эсминец / Twitter - Japan Maritime Self-Defense Force

Морские силы самообороны Японии ввели в строй эсминец «Майа», оснащенный передовой системой ПРО «Иджис» (Aegis), которая совместно разрабатывается США и Японией.

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Как сообщает Kyodo News, эсминец водоизмещением 8200 тонн и длинной в 170 метров несет противоракеты SM-3 Block IIA, которые отличаются от ракет предыдущего поколения улучшенной маневренностью и увеличенным радиусом действия.

Системы корабля при этом позволяют оперативно делиться информацией о зафиксированных воздушных объектах с союзниками.  

Церемония передачи судна флоту состоялась на верфи в Йокогаме. Из-за эпидемии коронавируса на нее не позвали гостей, а все присутствующие носили медицинские маски.

Строительство судна обошлось Японии в 172 миллиарда йен (1.6 млрд долларов), это уже седьмой японский корабль системы «Иджис». Судно будет базироваться на базе японского флота в Йокосуке.

Отмечается, что еще один подобный эсминец ПРО поступит на службу в марте 2021 года. Таким образом, Япония завершит свою программу создания флота из восьми кораблей системы «Иджис».

Напомним, в декабре 2018 года США успешно испытали новую ракету-перехватчик системы ПРО SM-3 Block IIA.

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