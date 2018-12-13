США успешно испытали новую ракету-перехватчик системы ПРО (видео)

Системы ПРО являются оборонительным, а не наступательным вооружением.

ВМС США и Агентство противоракетной обороны США успешно осуществили перехват баллистической ракеты.

Ракета-мишень была запущена над океаном с самолета C-17, который находился в нескольких тысячах километров от Гавайев, пишет Голос Америки.

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Это второй подряд перехват баллистической ракеты средней дальности (БРСД) с использованием ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA системы ПРО Aegis Ashore.

Директор Агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант Сэм Гривз поздравил всех военнослужащих, гражданских служащих и подрядчиков, участвовавших в проведении испытания, и подчеркнул, что системы ПРО являются оборонительным, а не наступательным вооружением.

«Эта система создана с целью защиты США, их союзников и друзей от реальной и нарастающей баллистической угрозы», – сказал он.

Видео: U.S. Navy

Напомним, прошлый успешный перехват был осуществлен в октябре. До этого были проведены два неудачных теста: в первом случае произошел сбой в работе ракетного двигателя, во втором – допустил ошибку оператор комплекса ПРО.

США развернули системы ПРО на Аляске и в Калифорнии для защиты от северокорейских баллистических ракет.