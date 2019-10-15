В Южной Корее представили полноразмерный макет истребителя KF-X (фото)

Первый полет новый истребитель должен совершить в 2022 году.

Южнокорейская компания KAI представила полноразмерный макет перспективного истребителя KF-X, который разрабатывается для ВВС Южной Кореи и Индонезии.

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Как сообщает FlightGlobal, под крыльями макета установлены два подвесных топливных бака, две авиабомбы, а также две ракеты Diehl IRIS-T. На корпусе могут быть закреплены ракеты MBDA Meteor.

Самолет будет летать на двух двигателях F414 американской компании General Electric. Отмечается, что хотя KF-X внешне напоминает американский F-35A, ему не хватает определенных стелс-возможностей американского аналога.

Первый полет новый истребитель, как ожидается, совершит в 2022 году, а поставки первых образцов в войска начнутся в 2026 году. KF-X должен будет прийти на смену самолетам Northrop F-5s and McDonnell Douglas F-4s, состоящим на вооружении корейских ВВС.

Ранее американская корпорация Boeing впервые показала высокотехнологичный истребитель нового класса F-15EX, который разрабатывался для нужд Военно-воздушных сил США.