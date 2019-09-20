Корпорация Boeing показала новый истребитель (видео)
Американская корпорация Boeing впервые показала высокотехнологичный истребитель нового класса F-15EX, который разрабатывался для нужд Военно-воздушных сил США.
Военные ведомства уже выделили $992,4 млн на поставку восьми таких истребителей, два из них сейчас проходят испытательные полеты на военных базах, пишет theБабель.
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F-15EX — это быстрый, экономичный и хорошо вооруженный истребитель. Он оснащен высокопроизводительным бортовым компьютером, продвинутой системой управления полетом (уменьшает расход топлива и обеспечивает маневренность), передовым электронным радаром и сверхточной системой захвата цели.
У истребителя 12 точек подвески для ракет класса «воздух-воздух» и 15 точек для «воздух-земля». Такой арсенал делает F-15EX одним из самых хорошо вооруженных истребителей в мире.
World's fastest computer ✔— Boeing Defense (@BoeingDefense) September 17, 2019
Fly-by-wire controls ✔
Leading edge electronic radar ✔#F15EX brings next-gen tech to the @USAirForce fleet. #ASC19pic.twitter.com/BJhY66KwRF