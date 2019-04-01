В США представили робота Grizzly для американских военных (видео)
Американская компания Textron Inc. представила робота Grizzly, предназначенного для армии США.
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Как сообщает Naked-science, аппарат имеет гибридную дизель-электрическую силовую установку, позволяющую ему действовать в труднодоступных местах, обеспечивая, по словам разработчиков, широкий диапазон решаемых задач, а также высокую надежность и мобильность.
Предполагается, что Grizzly позволит повысить боеспособность армии США, обеспечив ей возможность транспортировать большие грузы на существенные расстояния.
Управлять роботом можно удаленно — на расстоянии до нескольких километров. Также для этого можно использовать контроллер внутри самой машины. Кроме того, робот оснащен видеокамерами.
Поставку робота в части намерены начать уже в 2020 году.
Cool new #ugv with @Textron and @HoweandHoweTech story to come #AUSAGlobalpic.twitter.com/1GhuclPkP5— kate martyr (@KateMartyr) 26 марта 2019 г.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы США заключили с американской компанией QinetiQ North America (подразделением британской QinetQ), крупный контракт на производство и поставку портативных роботов CRS(I).