Американская армия закупит несколько тысяч компактных роботов

Сейчас американские сухопутные войска используют около семи тысяч роботов самых разных систем.

Вооруженные силы США заключили с американской компанией QinetiQ North America (подразделением британской QinetQ), крупный контракт на производство и поставку портативных роботов CRS(I).

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Как сообщает N+1, ссылаясь на Defense News, первый контракт предусматривает поставку техники на 152 миллиона долларов. При этом, стоимость закупки может быть доведена до 400 миллионов долларов – в таком случае объем поставки роботов составит почти три тысячи штук.

Американские военные, как ожидается, получат новых роботов в 2020 году. Армия закупила роботов QinetiQ в рамках масштабной программы по унификации парка робототехники. Сейчас американские сухопутные войска используют около семи тысяч роботов самых разных систем. Такое разнообразие аппаратов повышает общую стоимость их эксплуатации.

Программа по унификации парка роботов подразумевает закупку трех типов техники в рамках программ CRS(I) (Common Robotic System (Individual) - универсальная роботизированная система индивидуальная), MTRS Inc II (Man Transportable Robotic System Increment II, - переносная роботизированная система второй серии) и CRS(H) (Common Robotic System (Individual) -, универсальная роботизированная система тяжелая).

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