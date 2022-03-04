Физически установить точное местопребывание человека таким способом невозможно.

В сети распространяется ложная информация, что ночью украинцам будут звонить с неизвестных номеров целью наведения целей для авиабомбардировки.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Эта информация не отвечает действительности, ведь физически установить точное местонахождение человека таким способом невозможно, соответственно, привести цели для авиабомбардировки - невозможно. Оккупанты имеют хорошую фантазию, поэтому придумывают много новых фейков", - отметили в службе.

В Госспецсвязи отметили, что распространение таких фейков является продолжением информационно-психологической операции для запугивания украинцев, а также с целью, чтобы наши граждане прекратили сообщать места передвижения вражеской техники.

Ранее российские оккупанты продолжают вести информационную войну на Херсонщине. На этот раз они запустили фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы покинул Украину. Эта информация не соответствует действительности.

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