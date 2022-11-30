Украине лучше делать акцент и даже настаивать на предоставлении других комплексов ПВО, таких как SAMP-T, отметил Коваленко.

Процесс интеграции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) может занять до года, а, возможно, и больше.

"Сейчас много говорят о намерении передать Украине ЗРК Patriot. Но, не смотря на позитив от этих разговоров, я испытываю по этому поводу сомнения. ЗРК Patriot – это более сложная система по интеграции в нашу ПВО, нежели IRIS-T или NASAMS", – отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт также призвал не забывать о бюрократии и опасениях, которые так же присутствуют в Белом доме.

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"Ведь если этот комплекс появится в Украине, Россия может сконцентрировать все свои усилия на его уничтожение. И не потому, что он может решать глобальные стратегические задачи, а исключительно ради репутационного удара по ЗРК Patriot", – добавил Коваленко.

По его мнению, Украине лучше делать акцент и даже настаивать на предоставлении других комплексов ПВО, таких как SAMP-T.

ЗРК Patriot для Украины: что сообщалось

Напомним, после того, как 15 ноября якобы ракеты украинской ПВО упали в Польше, Германия предложила разместить ЗРК Patriot на границе Украины с Польшей.

В НАТО на это заявили, что такое решение Германия может принять без дополнительных консультаций, не ожидая ответа Альянса.

Вместе с тем представитель Минобороны США Пэт Райдер заявил, что от Штатов системы Patriot Украина в ближайшее время не получит.