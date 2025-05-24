Сфера деятельности некогда могущественного органа также притерпит значительные изменения.

Десятки сотрудников были уволены из совета нацбезопасности Белого дома, поскольку президент Дональд Трамп решил сократить штат и сферу деятельности некогда могущественного органа.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ряд обознанных источников. "Сотрудники, занимающиеся большинством основных геополитических вопросов, от Украины до Кашмира, были уволены в пятницу вечером", - сообщили источники и добавили, что многие уходили со слезами.

Издание обратило внимание, что увольнения последовали всего через несколько недель после того, как госсекретарь Марко Рубио сменил Майка Вальца на посту советника по нацбезопасности.

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Издание отметило, что реструктуризация совета нацбезопасности, которую задумал Трамп, еще еще больше снизит влияние совета, превратив его из мощного органа по разработке политики в небольшую организацию, сосредоточенную больше на реализации повестки дня президента, чем на ее формировании, сообщили источники.

На практике ожидается, что этот шаг предоставит больше полномочий Госдепартаменту, Пентагону и другим департаментам и агентствам, занимающимся дипломатией, национальной безопасностью и вопросами разведки, сообщили источники.

Цель администрации Трампа - сократить численность совета нацбезопасности до нескольких десятков человек. Четыре источника, осведомленные о планах, заявили, что ожидают, что окончательная численность персонала совета составит около 50 человек.

"Совет является основным органом, используемым президентами для координации стратегии нацбезопасности. Его сотрудники часто принимают ключевые решения относительно подхода США к самым нестабильным конфликтам в мире и играют ключевую роль в обеспечении безопасности самой Америки", - объяснило издание.

В органе было более 300 сотрудников при президенте-демократе Джо Байдене, но даже до этих увольнений при Трампе он был значительно меньше. Сокращенных из совета сотрудников переведут на другие должности в правительстве, сообщили Reuters два источника.

В рамках реструктуризации некоторые подразделения совета будут объединены с другими управлениями или полностью ликвидированы. В большинстве оставшихся управлений осталось лишь несколько сотрудников, добавили источники.

Среди управлений, которые могут прекратить работу, есть те, которые курируют африканские дела и многосторонние организации, такие как НАТО, сообщили три источника.

Трамп и Гарвард

Накануне стало известно, что по желанию Трампа Гарвард лишили права обучать иностранных студентов. В частности, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм распорядилась аннулировать сертификат Гарварда, необходимый для программы по обмену студентами.

Это означает, что в Гарварде больше не смогут учиться студенты из других стран. А те что уже там учатся будут вынуждены перейти в другой университет, иначе потеряют право на пребывание в США.

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