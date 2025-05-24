Отмечается, что курс доллара не приблизится к показателю на начало года.

Весна на валютном рынке Украине была достаточно уравновешенной. За три месяца официальный курс доллара не приблизилась к показателю на начало году в 42,02 гривни.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что есть основания полагать, что в конце мая официальный курс доллара будет в среднем на 1% ниже стартового курса года.

По его прогнозу, курс доллара на следующей неделе будут находиться в рамках 41,6 - 41,9 гривни на межбанке и 41,6 - 41,8 гривни на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 1 июня буду стоить 4160 - 4180 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41600 - 41800 гривень.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital считают, что девальвация гривни будет происходить медленнее, чем ожидалось. По их мнению, на конец текущего года курс доллара в Украине может достигнуть отметки в 44 гривни.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что, по предварительным прогнозам, на середину года официальный курс доллара должен быть около 43 гривень.

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что во второй половине 2025 года гривня упадет до 42,5-43 гривень.

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