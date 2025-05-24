Сухо будет лишь в нескольких областях.

В субботу, 24 мая, в Украине ожидается нестабильная погода с дождями, грозами и серьезными контрастами температур. Осадки ожидаются везде, кроме востока, некоторых центральных и большинства южных областей.

На западе температура местами упадет до +10°...+12°, а на юго-востоке наступит настоящее лето, +27°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет холоднее всего. Тут столбики термометров покажут всего +10°...+13°, только в Черновицкой и Хмельницкой областях будет теплее, +16°...+17°. День будет пасмурный и дождливый.

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На севере Украины сегодня тоже будет дождить, местами грозы. В Житомирской и Киевской областях будет +19°...+21°, а Черниговской и Сумской воздух прогреется до +24°...+26°.

На востоке Украины сегодня будет сухо и очень тепло. Тут в течение дня ожидается небольшая облачность с температурой +26°...+27°.

В большинстве центральных областей сегодня будут дожди и грозы. Воздух тут прогреется до +23°...+27° только в Винницкой области будет свежее - около +19°.

На юге Украины сегодня будет преимущественно сухо и жарко. Термометры покажут +27°...+29° и только на побережье ожидается более свежая погода с температурой около +20°.

24 мая - праздник, приметы

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Если в этот день дождь, то и лето будет мокрым.

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