В среду, 28 мая, украинцы снова смогут воспользоваться этими сервисами.

В государственном приложении "Дія" с 24 по 27 мая некоторые сервисы будут недоступны. Украинцев предупреждают заранее спланировать замену водительского, а также покупку или продажу авто. Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дія" в своем Telegram-канале.

"Проводятся технические работы над двумя электронными реестрами - Единый государственный реестр транспортных средств и Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Таким образом с субботы часть водительских услуг в "Дії" будет временно недоступна, а именно:

Видео дня

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто.

В пресс-службе добавили, что уже в среду, 28 мая, украинцы снова смогут воспользоваться этими сервисами.

"Дія" - последние новости

8 мая министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что на государственном портале "Дія" снова стали доступны услуги снятия и изменения места жительства.

Ранее, в марте, на портале "Дія" расширили возможности для подачи заявлений в международный Реестр убытков, чтобы каждый пострадавший украинец получил компенсацию за физическую и моральную боль из-за преступлений России против Украины. Тогда было добавлено шесть новых категорий заявлений.

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