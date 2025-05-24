Она оказалась среди нескольких тысяч иностранных студентов, которые пострадали от решения президента США.

Американское правительство забрало у престижного Гарвардского университета право принимать на обучение студентов-иностранцев. Среди тех, кто пострадал от этого решения - 23-летняя принцесса Елизавета, будущая королева Бельгии, пишет The Guardian.

"Принцесса Елизавета только что завершила свой первый год в должности. Влияние решения [администрации Трампа] станет понятнее только в ближайшие дни/недели. Сейчас мы расследуем ситуацию", - сказала пресс-секретарь бельгийского королевского дворца Лоре Вандорн.

Известно, что Елизавета изучает в Гарварде государственную политику по двухлетней магистерской программе, которая, согласно вебсайту университета, расширяет кругозор студентов и совершенствует их навыки для "успешной карьеры на государственной службе".

Видео дня

Принцесса является старшей из четырех детей короля Филиппа и королевы Матильды, поэтому по бельгийским законам именно она является первой в очереди на бельгийский престол. До поступления в Гарвард она получила степень по истории и политологии в Оксфордском университете.

Впрочем далеко не факт, что принцессе Бельгии и другим иностранцам придется забыть о престижном дипломе Гарварда.

Как пишет The Washington Post, в пятницу федеральный судья в Массачусетсе издал судебный приказ о временной остановке решения Министерства внутренней безопасности, которым был аннулирован сертификат Гарварда о праве принимать на обучение иностранных студентов.

Конфликт Трампа с американскими университетами

В 2025 году президент США Дональд Трамп вступил в масштабное противостояние с Гарвардским университетом, что стало одной из самых громких конфронтаций между федеральной властью и высшими учебными заведениями в истории США.

Конфликт разгорелся на фоне обвинений администрации Трампа в адрес Гарварда в содействии антисемитизму, поддержке пророссийских и проиранских настроений, а также в связях с китайскими военными исследователями. В частности Трамп неоднократно критиковал администрацию университета за то, что они отнеслись слишком лояльно к своим студентам-участникам пропалестинских и антиизраильских протестов 2023-24 годов.

Кроме того, университет отказался выполнить требования правительства по реформированию внутренней политики, в частности отмены программ разнообразия, равенства и инклюзии (DEI), а также отказался предоставить данные об иностранных студентах и преподавателях.

В ответ на отказ Гарварда, администрация Трампа приняла ряд жестких мер. В частности было заморожено более $2,2 миллиарда федерального финансирования, которое должно было пойти на научные исследования и контракты. Также Трамп пригрозил отменить налоговые льготы для университета. Однако самым громким стало решение отозвать государственный сертификат Гарварда, который позволяет университету принимать новых иностранных студентов.

Другие университеты США, в частности Колумбийский университет, также оказались под давлением администрации Трампа из-за подобных обвинений.

Вас также могут заинтересовать новости: