В Святошинском районе спасатели до сих пор тушат пожар.

Ночью россияне нанесли по Киеву комбинированный удар с БпЛА и баллистики, в результате чего пожары возникли в нескольких районах столицы. Кроме того, пострадали 8 человек.

В ГСЧС рассказали о последствиях ударов. В частности, по данным спасателей, в Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Сейчас силами спасателей возгорание ликвидировано. "С помощью спасательного капюшона спасен мужчина, который с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения - передан медикам", - детализировали в ГСЧС.

В Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. "Пожар ликвидирован", - констатировали спасатели.

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В Святошинском районе в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар. На этом объекте тушение пожара продолжается.

"Информация о возможных пострадавших уточняется", - добавили в ГСЧС.

Кроме этого, в Киевской области в результате ночной вражеской атаки пострадали два человека.

По данным ГСЧС, сегодня ночью в городе Березань спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БПЛА. На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь.

Начный удар по Киеву

РФ атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что пострадали восемь человек.

С утра Кличко сообщил, что столица и область были под массированной атакой врага. в Киеве и пригороде непрерывно работала ПВО.

В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах столицы.

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