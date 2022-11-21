Для того, чтобы защитить небольшой город, может хватить и одной системи IRIS-T или NASAMS, отметил эксперт.

Для того, чтобы закрыть небо Киева или Харькова, необходимо два зенитных ракетных комплекса NASAMS или IRIS-T.

Для защити от угроз с воздуха городов, которые меньше площадью, может хватить одного такого комплекса ПВО, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Олег Жданов.

"…Если рассматривать в масштабах одного города, такого как Харьков, то два комплекса (ПВО - Ред.) фактически закроют город. Два комплекса закроют, допустим, Киев… Ну, мы комплекс подразумеваем, это у них, насколько я понимаю, основная тактическая единица - это батарея… Два комплекса - это две батареи примерно...", - объяснил он.

Массированные атаки России по Украине - самые важные новости

Противник осенью осуществил ряд массированных атак по нашей стране - 10, 11, 17, 31 октября и 11, а также 15 ноября. Целью оккупантов стали энергетические объекты.

Самая массированная вражеская атака была 15 числа - враг запустил 96 ракет, более 70 из них ликвидировала противовоздушная оборона. Также были уничтожены 10 иранских беспилотников.

Украинские власти сообщили, что из-за ударов со стороны противника из строя выведена почти половина нашей энергосистемы.

20 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже запустила по нашей земле свыше 4 700 ракет.

Помощь Украине от стран Запада - что нужно знать

В середине октября глава Минобороны Алексей Резников сказал, что создание интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты неба над Украиной поддержали более 50 государств.

Также в октябре стало известно, что Украина получила первую немецкую систему ПВО IRIS-T. Всего нашей стране должны передать четыре таких системы.

7 ноября Резников поделился, что в украинское государство прибыли комплексы NASAMS и Aspide.

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