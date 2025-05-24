Основным направлением вражеской атаки стала столица Украины.

В ночь на 24 мая Россия нанесла удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Были атакованы Киев, Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

"Основное направление вражеской атаки - столица Украины город Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной было сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 128 БпЛА были сбиты огневыми средствами поражения, 117 - локально потеряны (подавлены РЭБ) без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Ночная атака РФ - что известно

Этой ночью россияне нанесли по Киеву комбинированный удар из БпЛА и баллистических ракет, в результате чего пожары возникли в нескольких районах столицы. Пострадали 8 человек. Кроме этого, в результате ночной вражеской атаки два человека пострадали в Киевской области.

По словам мэра Виталия Кличко, столица и область были под массированной атакой врага: в Киеве и пригороде непрерывно работала ПВО. В результате падения обломков в Соломенском районе горела квартира в жилом доме, в Святошинском - нежилое помещение. Обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.

Вас также могут заинтересовать новости: