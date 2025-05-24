Скорость является одной из главных возможностей бортов.

Определены пять самых быстрых российских и советских самолетов, которые россияне широко используют в военных целях, пишет slashgear.com.

"Скорость является одним из ключевых факторов при проектировании истребителей, штурмовиков и перехватчиков. Эти военные машины используются для взлета и атаки приближающихся целей, поддержания превосходства в воздухе и многого другого, причем скорость является одной из главных возможностей, которая обеспечивает все это", - говорится в публикации.

В ТОП-5 самых быстрых самолетов РФ включили:

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Ту-160. Тяжелый бомбардировщик советской эпохи, который остается одним из двух российских стратегических реактивных бомбардировщиков, находящихся на вооружении сегодня. Огромный и смертоносный самолет, способный нести 12 крылатых ракет, включая одну с ядерной боеголовкой, а также несколько типов ракет большой дальности и гравитационных бомб. Бомбардировщик может мчаться в небе со скоростью 2,05 Маха.

Су-35. Двухмоторный советский истребитель. Является экспортной моделью, продаваемой в такие страны, как Китай и Алжир. Оснащен двумя турбовентиляторными двигателями Saturn/UFA AL-31F 117S, каждый из которых имеет сопло с управляемым вектором тяги. С точки зрения скорости Су-35 может достигать 2,25 Маха.

Су-27. Советский истребитель, который продолжает эксплуатироваться и прошел множество модернизаций с момента своего появления в начале 1980-х годов. Может развивать скорость до 2,35 Маха.

МиГ-31. Еще один истребитель, разработанный для советских ВВС, начиная с 1970-х годов. Это один из самых быстрых боевых самолетов, когда-либо произведенных, и, несмотря на то, что ему более 45 лет, россияне продолжают летать на них. МиГ-31 оснащен двумя реактивными двигателями Д30-Ф6, способными разгонять самолет до скорости 3,2 Маха.

МиГ 25. Был устрашающим самолетом, когда его представили в 1970 году, поскольку он был передовым во всех отношениях. Это самый быстрый боевой самолет из когда-либо созданных. Он был способен развивать такую ​​скорость, что потенциально мог перехватить американский самолет-разведчик SR-71 Black Bird. У МиГ-25 были те же скоростные возможности, что и у его преемника, МиГ-31, поэтому он мог достигать скорости 3,2 Маха.

Напомним, ранее СМИ назвали самые интересные танки Холодной войны.

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