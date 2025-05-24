Последние недели проходят под знаком импульсивных геополитических решений, акцентировал аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 24 мая, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,10 до 41,35 грн/долл. и продажа - от 41,45 до 41,75 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться пределах коридора: прием от 46,45 до 47,00 грн/евро и продажа - от 47,10 до 47,60 грн/евро.

"В условиях сохранения военных и геополитических рисков владельцам украинских обменников в эту субботу и воскресенье резонно проработать со спредом между покупкой и продажей доллара и евро в пределах 20-25 копеек. А у оптовых обменников в эти выходные "рабочим" спредом по доллару и евро будет уровень в 15-20 копеек", - отметил эксперт.

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Козырев акцентировал, что все последние недели проходят под знаком импульсивных геополитических решений, существенно влияющих не лучшим образом на состояние мировой экономики.

"Фактор неопределенности последствий тарифных войн США с Китаем, Евросоюзом, Канадой и другими ведущими экономиками мира на фоне усиления войны России в Украине, а Израиля против Хамас на Ближнем Востоке уже привел недавно к существенным проседаниям курса доллара по отношению к мировым валютам", - добавил аналитик.

Курс доллара в Украине 26 мая

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,99 грн за один евро, то есть гривня потеряла 6 копеек.

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