Появление этого оружия уже меняет правила игры в военной стратегии и международной политике.

По мере обострения глобальной гонки вооружений все больше стран делают ставку на новейшее ракетное оружие. Казалось бы, баллистические и гиперзвуковые ракеты - это одинаковые орудия массового поражения. Но на самом деле между ними существуют существенные технологические и тактические различия, которые радикально влияют на стратегию войны XXI века, пишет SlashGear.

Что такое баллистические ракеты?

Баллистические ракеты (в частности МБР - межконтинентальные баллистические ракеты) запускаются в космос, где движутся по параболической траектории, а затем снова входят в атмосферу. Они полагаются на гравитацию и скорость, набранную на старте.

Ключевые характеристики:

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дальность полета - до 9000 км (5500 миль);

тпы: ракеты малой, средней, промежуточной дальности и МБР;

несут ядерные или обычные боеголовки;

предсказуемая траектория облегчает перехват.

Слабые стороны:

уязвимы к современным системам ПВО;

высокая стоимость и сложность производства;

предсказуемость делает их менее эффективными в условиях современной войны.

Что такое гиперзвуковые ракеты?

Гиперзвуковые ракеты летят в пределах атмосферы на скорости более 5 Махов (более 6000 км/ч) и могут маневрировать в полете, что делает их практически неуязвимыми для большинства систем ПВО.

Типы:

гиперзвуковые планеры (HGV): запускаются с ракеты, но сами летят к цели на большой скорости;

гиперзвуковые крылатые ракеты: имеют собственный двигатель и могут менять траекторию во время полета.

Преимущества:

чрезвычайная скорость и маневренность;

возможность полета на низкой высоте;

труднодоступность для радаров и систем перехвата.

Впрочем, гиперзвуковые ракеты имеют и недостатки. Одним из наиболее заметных является высокая стоимость и сложность разработки. Кроме того, существуют проблемы с перегревом и воздействием на электронику. Третьим значительным недостатком аналитики называют ограниченное использование из-за ресурсоемкости.

Гиперзвуковое оружие может быть оснащено как ядерными, так и обычными боеголовками, что делает его универсальным и опасным инструментом войны.

Сверхбыстрые атаки оставляют минимальное время на предупреждение. Это подрывает принципы сдерживания, на которых десятилетиями базировалась глобальная безопасность.

Китай, Россия, США и другие страны уже активно разрабатывают и испытывают гиперзвуковые системы, вкладывая в это миллиарды долларов.

Хотя баллистические ракеты остаются важной частью ядерного арсенала, именно гиперзвуковые системы становятся новым оружием будущего. Их появление уже меняет правила игры в военной стратегии и международной политике.

Гиперзвуковое оружие - последние новости

В прошлом году был представлен проект многоцелевой гиперзвуковой ракеты под названием Mako, которая предназначена для истребителя пятого поколения F-35.

Кроме того, в 2024-м США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), проект которой ранее якобы был "отменен". Ее носителем выступает бомбардировщик B-52 Stratofortress.

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