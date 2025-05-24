По мере обострения глобальной гонки вооружений все больше стран делают ставку на новейшее ракетное оружие. Казалось бы, баллистические и гиперзвуковые ракеты - это одинаковые орудия массового поражения. Но на самом деле между ними существуют существенные технологические и тактические различия, которые радикально влияют на стратегию войны XXI века, пишет SlashGear.
Что такое баллистические ракеты?
Баллистические ракеты (в частности МБР - межконтинентальные баллистические ракеты) запускаются в космос, где движутся по параболической траектории, а затем снова входят в атмосферу. Они полагаются на гравитацию и скорость, набранную на старте.
Ключевые характеристики:
- дальность полета - до 9000 км (5500 миль);
- тпы: ракеты малой, средней, промежуточной дальности и МБР;
- несут ядерные или обычные боеголовки;
- предсказуемая траектория облегчает перехват.
Слабые стороны:
- уязвимы к современным системам ПВО;
- высокая стоимость и сложность производства;
- предсказуемость делает их менее эффективными в условиях современной войны.
Что такое гиперзвуковые ракеты?
Гиперзвуковые ракеты летят в пределах атмосферы на скорости более 5 Махов (более 6000 км/ч) и могут маневрировать в полете, что делает их практически неуязвимыми для большинства систем ПВО.
Типы:
- гиперзвуковые планеры (HGV): запускаются с ракеты, но сами летят к цели на большой скорости;
- гиперзвуковые крылатые ракеты: имеют собственный двигатель и могут менять траекторию во время полета.
Преимущества:
- чрезвычайная скорость и маневренность;
- возможность полета на низкой высоте;
- труднодоступность для радаров и систем перехвата.
Впрочем, гиперзвуковые ракеты имеют и недостатки. Одним из наиболее заметных является высокая стоимость и сложность разработки. Кроме того, существуют проблемы с перегревом и воздействием на электронику. Третьим значительным недостатком аналитики называют ограниченное использование из-за ресурсоемкости.
Гиперзвуковое оружие может быть оснащено как ядерными, так и обычными боеголовками, что делает его универсальным и опасным инструментом войны.
Сверхбыстрые атаки оставляют минимальное время на предупреждение. Это подрывает принципы сдерживания, на которых десятилетиями базировалась глобальная безопасность.
Китай, Россия, США и другие страны уже активно разрабатывают и испытывают гиперзвуковые системы, вкладывая в это миллиарды долларов.
Хотя баллистические ракеты остаются важной частью ядерного арсенала, именно гиперзвуковые системы становятся новым оружием будущего. Их появление уже меняет правила игры в военной стратегии и международной политике.
Гиперзвуковое оружие - последние новости
В прошлом году был представлен проект многоцелевой гиперзвуковой ракеты под названием Mako, которая предназначена для истребителя пятого поколения F-35.
Кроме того, в 2024-м США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), проект которой ранее якобы был "отменен". Ее носителем выступает бомбардировщик B-52 Stratofortress.