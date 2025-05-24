Сегодняшний день представляет интерес из-за давних традиций нашего народа. В мире известно несколько профессиональных инициатив. А праздник сегодня в Украине посвящен родственным языкам и чествованию наших великих соотечественников.
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Что сегодня за праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы
- Чей День ангела сегодня
Какой сегодня праздник в мире
У жителей планеты есть пара поводов для празднования. Некоторые мировые праздники сегодня посвящены профессиям, к примеру, День дизайнера интерьера и День авиационного техника.
Есть ещё экологическое событие - Европейский день парков. Мы славим редкие уголки живой природы среди городов, важные для сохранения флоры и фауны.
Если же вам интересны знаменитости, которых следует упомянуть в эту субботу, то это физик Даниэль Фаренгейт, врач Жан-Поль Марат, британская королева Виктория, певец Боб Дилан, баскетболист Трейси Макгрейди.
Какой сегодня праздник в Украине
Среди именинников даты есть известные персоны, которые вписали свои имена в историю: композитор Кирилл Стеценко, священник и филолог Иосиф Левицкий, писатель Михаил Стельмах, врач и преподаватель Александр Богомолец, музыкант Олег Скрипка, певица Руслана Лижичко.
В православную дату памяти Кирилла и Мефодия наступает День славянской письменности и культуры, посвященный истории украинской и родственных словесностей.
Какой сегодня праздник церковный
В современном стиле христиане восхваляют аскета Симеона Столпника, целителя, которому верующие молятся о лечении болезней.
О том, какой сегодня церковный праздник по старому календарю, уже упоминалось выше - православные восхваляют творцов кириллической азбуки.
Что сегодня за праздник в народе
По верованиям предков наступает сегодня Праздник шиповника, поскольку в конце месяца цветет это растение. Принято собирать цветы и готовить целебные отвары. Девушки умывались настоем шиповника, чтобы иметь гладкую кожу.
Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы
О последней неделе весны в далекие времена были поговорки:
- если сыро, то и летом таким будет, и наоборот;
- вечерний туман сулит ненастье;
- с утра нет росы - к осадкам;
- цветы среди дня закрылись - ждите ливня.
По современным прогнозам погода 24 мая принесет дожди и похолодание почти во все области.
Среди запретов в праздник сегодня - жалобы и одалживание денег. Если много жаловаться на судьбу и брать в долг, то будете несчастны.
Чей День ангела сегодня
По новому стилю поздравить можно близких с именами Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян, Ксения и Оксана.
В старом календаре 24 мая - праздник именин Александра, Иосифа, Кирилла, Константина, Михаила и Ростислава.