В Порту созданы прекрасные условия для девичников.

Порту признали лучшим городом Европы для посещение в компании с девушками-подругами в этом году.

Согласно свежему исследованию Titan Travel, третий по величине город Португалии является идеальнам местом для отдыха, воссоединения и создания незабываемых воспоминаний, возглавивляя рейтинг с впечатляющими 8,68 из 10 баллов.

Авторы анализа отмечают, что Порту предлагает сочетание культуры, доступности, безопасности и веселья, и все это в пешеходном городском пейзаже. При этом город предлагает 89 спа-салонов и оздоровительных центров, идеально подходящих для девчачьего отдыха после дня осмотра достопримечательностей.

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Также в Порту доступны 76 пабов и клубов, для танцев всю ночь напролет, и еще 647 недорогих заведений, для долгих обедов и поздних ужинов.

При этом, с индексом безопасности 66,99 и минимальным количеством влажных дней в течение года, Порту является желанным местом отдыха круглый год. И все это по вполне доступным ценам.

10 лучших городов для путешествия с подругами

Порту Флоренция Эдинбург Бордо Лиссабон Амстердам Прага Афины Венеция Таллинн

Как сообщал УНИАН, ранее Порту попал в десятку лучших городов Европы для бюджетного отдыха этим летом, где цена отдыха полностью соответствует качеству.

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