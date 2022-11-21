Германия обещает предоставить Украине еще несколько установок IRIS-T.

Зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые усилили систему украинской противовоздушной обороны (ПВО), сбивают 100% крылатых ракет.

Как заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, системы, уже предоставленные партнерами Украине, эффективно работают в системе ПВО.

"Немецкая промышленность обещает предоставить еще несколько установок IRIS-T – с ними будет работать одно подразделение, которое сможет прикрыть около 100 километров участка фронта", – сообщил Игнат.

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Он добавил, что также у Воздушных сил уже есть два зенитных ракетных комплекса средней дальности NASAMS.

"Имеем две системы NASAMS, которые, как и IRIS-T, уже проявили себя в противовоздушном бою – это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически стопроцентно уничтожают крылатые ракеты врага. Проблема в том, что у нас мало этих систем", – сказал Игнат.

Он также отметил, что сегодня ПВО Украины – это не только зенитно-ракетные комплексы Воздушных сил и истребители, а еще и ПВО Сухопутных войск, Военно-морских сил и других Сил обороны.

ЗРК NASAMS: что известно о норвежских системах ПВО

NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.

Комплексы могут уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты.

NASAMS стало первым применением ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" средней дальности наземного базирования. Также комплекс доказал совместимость с системами большей дальности, такими как Patriot.

Напомним, 7 ноября стало известно, что ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину.