Погода ухудшится и в Киевской области.

В Киеве и Киевской области на сегодня, 24 мая, объявили повышенный уровень опасности из-за осложнений погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"24 мая днем по г. Киеву и Киевской области грозы", - предупреждают синоптики.

Также местами по области ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве

24 мая на Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днем грозы, местами по области значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области +21°...+26°, а в Киеве воздух прогреется до +23°...+25°.

Штормовое предупреждение в Украине 24 мая

Сегодня осложнения погоды ожидается также и в других областях Украины.

Укргидрометцентр предупреждает о грозах, граде и шквалах 15-20 м/с в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской. Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

В дневное время в Украине, за исключением юго-востока, ожидаются небольшие дожди с грозами. В северных, центральных регионах и в Одесской области местами пройдут сильные ливни, местами возможен град и порывы ветра до 15-20 м/с.

Ветер будет достигать 7-12 м/с. Температура воздуха на западе снизится до +10...+15°, тогда как на большей части страны удержится в пределах +21...+26°. В Житомирской и Винницкой областях прогнозируется +17...+22°.

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