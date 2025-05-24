На западе Украины будет влажно и холодно.

На выходных, 24 и 25 мая, в Украине ожидается неустойчивая погода, местами с грозовыми ливнями и неравномерным распределением температуры воздуха. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Синоптик пояснил, что на территории Украины будут влиять различные воздушные массы. В частности, к нам будет поступать теплый и сухой воздух из Центральной Азии, а в западных регионах установится прохладная и влажная погода.

"Результатом взаимодействия различных по свойствам воздушных масс станут дожди, порой значительные, которые будут выпадать преимущественно на Правобережье Украины", - резюмировал специалист.

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Погода 24 мая

В западных областях в течение суток ожидается неустойчивая и холодная погода. Пройдут дожди, местами значительные. Возможны грозы и шквалы до 15 - 20 м/с. Температура днем +8...+13 °С.

На севере днем пройдут умеренные, местами значительные дожди в сопровождении грозы. В отдельных пунктах возможен град и шквалы 17 - 22 м/с. Столбики термометров покажут +20...+25 °С.

В центральных областях местами пройдут грозовые дожди, возможны град и шквалы 15 - 20 м/с. Температура днем +22...+27 °С.

На юге Украины существенных осадков не предвидится, лишь в Одесской области во второй половине дня местами пройдут небольшие грозовые дожди. Ветер 5 - 10 м/с. Температура +22...+27 °С.

На востоке местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Температура +23...+28 °С.

Погода 25 мая

На западе Украины сохранится холодная и влажная погода. Ночью местами, а днем на всей территории региона ожидаются дожди, на Прикарпатье и Буковине значительные, в Карпатах с мокрым снегом. Возможна гроза. Ночью будет +3...+8 °С, днем +8...+13 °С, в Винницкой области и на Закарпатье +12...+17 °С.

На севере в течение суток ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем местами пройдут сильные ливни, возможны град и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер 7 - 12 м/с. Ночью +9...+14 °С, днем +20...+25 °С, только в Киевской области местами +14...+19 °С.

В центральных областях будет тепло и без существенных осадков. Лишь днем в Черкасской и Кировоградской областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер 7 - 12 м/с. Ночью будет +11...+16 °С, а днем +22...+27 °С.

На юге без существенных осадков, лишь в Одесской области местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет +11...+16 °С, днем в Одесской области +17...+22 °С, на остальной территории региона воздух прогреется до +23...+28 °С.

На востоке Украины будет тепло и сухо. Ветер 7 - 12 м/с, днем местами порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С.

Штормовое предупреждение в Украине 24 мая

На сегодня, 24 мая, в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях объявлен І уровень опасности. Укргидрмоетцентр предупреждает о грозах, а также граде и шквалах 15-20 м/с в этих областях.

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