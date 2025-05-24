В целом эти выходные в столице будут мокрыми.

В Киеве сегодня и завтра - на День города - ожидается мокрая погода с дождями и грозами. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Сразу скажу, что и 24-го, и 25-го мая ожидаются в Киеве дожди да еще и с грозами, а при грозах с порывистым ветром. Внимательно. При грозах вероятен град", - предупредила эксперт по погоде.

Она уточнила, что дожди уже будут летнего характера, то есть, периодические, однако порой "может лить сильно".

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"24-25-го мая в Киеве пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха в субботу около +20 градусов, в воскресенье около +18 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко и уточнила, что во время дождей температура может быть ниже.

На 24 мая в Киеве объявили І уровень опасности из-за гроз. Также непогода будет бушевать и на Киевщине, где ожидаются грозы и местами град и шквалы 15-20 м/с.

Сегодня днем на Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Днем также будут грозы, местами по области значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области +21°...+26°, а в Киеве столбики термометров покажут +23°...+25°.

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