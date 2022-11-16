Две крылатые ракеты, упавшие в одной локации, – это не совпадение и не досадный инцидент, отметил обозреватель.

Падение двух российских ракет на территории Польши 15 ноября – намеренное прощупывание Россией слабых мест системы противовоздушной обороны (ПВО) страны-члена НАТО.

Уверенность в этом выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, акцентировав внимание на том, что вакеты упали в семи километрах от границы с Украиной. По его мнению, это о многом говорит.

"Российские говорящие головы сейчас все как один верещат о неэффективности ЗРК Patriot, мол не смогли перехватить ракеты. Ракеты упали в 7 км от границы с Украиной, и это о многом говорит. Например, о том, что польское ПВО просто не могло своевременно отреагировать на прорыв своего воздушного пространства на столько малое расстояние. Времени на реакцию было критически недостаточно", – написал эксперт.

По его мнению, две крылатые ракеты, упавшие в одной локации, – это не совпадение и не досадный инцидент:

"Это намеренное прощупывание слабых мест ПВО. То есть, глубина воздействия с минимальным противодействием может составлять до 10 км. И Польше, и странам НАТО следует воспринимать этот не досадный инцидент именно так. Как угрозу их безопасности, изучение Россией уязвимых мест ПВО стран членов Альянса".

Падение российских ракет в Польше 15 ноября

Ранее сообщалось, что 15 ноября две российских ракеты упали на территории Польши, в результате чего погибли два человека.

Движение через границу Украины с Польшей было приостановлено.

15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Россияне выпустили более 90 крылатых ракет, 77 из которых ВСУ удалось сбить.