Оказалось, что США пока даже не планируют предоставить Украине эти системы ПВО.

Украина не получит в ближайшее время системы противоракетной обороны Patriot от США. Однако там все равно подчеркнули, что защита неба нашей страны является приоритетным вопросом.

Представитель Минобороны США Пэт Райдер, сообщает "Голос Америки" во время брифинга рассказал, что Пентагон не планирует поставлять Patriot для Украины. Также его спросили, какой будет роль США, если одна из стран-союзников все же решит предоставить эти системы. Райдер заявил:

"Я не хочу говорить от имени других стран, однако это суверенное решение государств. Поскольку это также касается стран НАТО, то я предполагаю, что это также будет частью обсуждения Альянса. Опять же, мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы определить, каковы оборонные нужды Украины, и удовлетворить их".

По словам Райдера, важно понимать, что системы, такие как Patriot, или же передовые истребители или танки М1, требуют серьезного обслуживания. Кроме этого, военные должны проходить тренировки.

"Ни одна из этих систем не функционирует по принципу "подключи и работай", вы не можете просто появиться на поле боя и начать их использовать", - подчеркнул он.

Представитель Минобороны также добавил, что в Пентагоне учитывают такие детали. Однако США, добавил Райдер, все равно считают противовоздушную оборону Украины приоритетным вопросом. Поэтому Вашингтон продолжит работать с союзниками, чтобы и в дальнейшем передавать Украине необходимую помощь и вооружение, которое военные смогут сразу использовать.

Patriot для Украины: получит ли наша страна эти системы

Системы противоракетной обороны Patriot могли бы появиться на границе Украины с Польшей. По крайней мере такое предложение сделала Германия. Это произошло после того, как ракеты ПВО упали в Польше когда защитники Украины отбивали очередную атаку со стороны РФ.

Однако в Польше сделали встречное предложение. Премьер Матеуш Моравецкий предложил Германии предоставить Украине системы Patriot. Он заявил, что там они будут служить и для защиты польского неба.

В НАТО тогда отметили, что такое решение Германия может принять без дополнительных консультаций. Для этого не нужно ждать ответа Альянса, отмечал Столтенберг.

Однако Германия не начала действовать. Зато министр обороны Кристин Ламбрехт выступила за обсуждение странами-членами НАТО возможности передачи ЗРК Patriot, обещанных Берлином Польше, непосредственно Украине.

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