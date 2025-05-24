Для крепкого здоровья важно ответственно подходить к вопросу личной гигиены. Для очистки тела обычно используют гель для душа или мыло. У этих средств есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать при своем выборе.
Ранее мы рассказывали, как часто можно мыть кота.
Что лучше для кожи - мыло или гель для душа
У всех типов мыла и гелей одна цель - удалить с поверхности кожи грязь. Ключевая разница заключается в ингредиентах.
Пот и грязь смешиваются с естественными маслами тела, а потому могут оседать на коже и способствовать размножению бактерий. Мыло разрушает этот жирный слой и удаляет болезнетворные бактерии.
Как пишет healthline, гели для душа обычно содержат ингредиенты, призванные восстановить водный баланс кожи, который может быть потерян в процессе очищения.
Если у вас сухая кожа, которая часто шелушится, лучше использовать средства с увлажняющими компонентами. Например, это может быть гель, который предотвратит потерю влаги.
При хронических заболеваниях о выборе средства стоит проконсультироваться с дерматологом. Он не только подскажет, на что обратить внимание, но и может указать на конкретные товары, которые стоит приобрести.
Для отшелушивания может подойти специальное брусковое мыло с мелкими частицами или специальные гели.
Среди достоинств мыла важно упомянуть экологичность. Его упаковка пригодна к переработке, а само оно чаще всего не содержит ингредиентов, которые вредят окружающей среде.
Кроме того, мылу не нужны консерванты и парабены для хранения, а потому оно реже вызывает аллергическую реакцию. Часто можно встретить гипоаллергенные товары - полностью натуральное мыло.
Стоит учитывать все эти нюансы, при выборе того, что купить - мыло или гель для душа.
Что безопаснее мыло или гель для душа
Нет однозначного ответа на вопрос, что лучше мыло или гель для душа, - все зависит от состава, чувствительности кожи и ваших предпочтений. Поэтому рассмотрим, на что нужно обратить внимание.
Глицерин - хорошее очищающее средство растительного происхождения, способное удерживать влагу в кожном барьере, не лишая кожу масел.
Также будут полезными измельченные абрикосовые косточки, овсянка и другие ингредиенты, которые помогают естественным образом удалить омертвевшие клетки кожи.
В то же время стоит избегать мощных антибактериальных средств в составе мыла.
Например, важно проверить, нет ли на этикетке триклозана. Он является мощным антибактериальным средством, но его запретило FDA в 2016 году, как и еще 18 ингредиентов.
Вредными считаются и парабены. Эти химические консерванты, которые предназначены для продления срока годности косметических продуктов, могут быть связаны с некоторыми заболеваниями и дисфункцией эндокринной системы. По этой причине их лучше избегать.
Если вы склонны к аллергиям, то не покупайте моющие средства с ароматизаторами. На этикетке они обозначены как "fragrance" или "parfum".