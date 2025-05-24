Рассказываем, на какие ингредиенты в составе мыла и геля стоит обратить внимание.

Для крепкого здоровья важно ответственно подходить к вопросу личной гигиены. Для очистки тела обычно используют гель для душа или мыло. У этих средств есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать при своем выборе.

Ранее мы рассказывали, как часто можно мыть кота.

Что лучше для кожи - мыло или гель для душа

У всех типов мыла и гелей одна цель - удалить с поверхности кожи грязь. Ключевая разница заключается в ингредиентах.

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Пот и грязь смешиваются с естественными маслами тела, а потому могут оседать на коже и способствовать размножению бактерий. Мыло разрушает этот жирный слой и удаляет болезнетворные бактерии.

Как пишет healthline, гели для душа обычно содержат ингредиенты, призванные восстановить водный баланс кожи, который может быть потерян в процессе очищения.

Если у вас сухая кожа, которая часто шелушится, лучше использовать средства с увлажняющими компонентами. Например, это может быть гель, который предотвратит потерю влаги.

При хронических заболеваниях о выборе средства стоит проконсультироваться с дерматологом. Он не только подскажет, на что обратить внимание, но и может указать на конкретные товары, которые стоит приобрести.

Для отшелушивания может подойти специальное брусковое мыло с мелкими частицами или специальные гели.

Среди достоинств мыла важно упомянуть экологичность. Его упаковка пригодна к переработке, а само оно чаще всего не содержит ингредиентов, которые вредят окружающей среде.

Кроме того, мылу не нужны консерванты и парабены для хранения, а потому оно реже вызывает аллергическую реакцию. Часто можно встретить гипоаллергенные товары - полностью натуральное мыло.

Стоит учитывать все эти нюансы, при выборе того, что купить - мыло или гель для душа.

Что безопаснее мыло или гель для душа

Нет однозначного ответа на вопрос, что лучше мыло или гель для душа, - все зависит от состава, чувствительности кожи и ваших предпочтений. Поэтому рассмотрим, на что нужно обратить внимание.

Глицерин - хорошее очищающее средство растительного происхождения, способное удерживать влагу в кожном барьере, не лишая кожу масел.

Также будут полезными измельченные абрикосовые косточки, овсянка и другие ингредиенты, которые помогают естественным образом удалить омертвевшие клетки кожи.

В то же время стоит избегать мощных антибактериальных средств в составе мыла.

Например, важно проверить, нет ли на этикетке триклозана. Он является мощным антибактериальным средством, но его запретило FDA в 2016 году, как и еще 18 ингредиентов.

Вредными считаются и парабены. Эти химические консерванты, которые предназначены для продления срока годности косметических продуктов, могут быть связаны с некоторыми заболеваниями и дисфункцией эндокринной системы. По этой причине их лучше избегать.

Если вы склонны к аллергиям, то не покупайте моющие средства с ароматизаторами. На этикетке они обозначены как "fragrance" или "parfum".

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