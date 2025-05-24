Рассказываем, как правильно есть шашлык, чтоб встать из-за стола без тяжести в желудке.

С приходом летнего тепла традиционно начинается сезон шашлыка. К нему подают множество салатов, соусов и напитков.

УНИАН узнал у диетологов, с чем полезно есть шашлык, чтоб не навредить своему здоровью и фигуре.

С чем можно есть шашлык, а с чем - нельзя

Диетолог Алена Юдина поделилась, с какими продуктами нельзя сочетать шашлык.

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"На первом месте жирные соусы - майонезные и сливочные. Даже если шашлык из курицы, а соус жирный - будет большая нагрузка на печень и поджелудочную железу, может возникнуть тяжесть в желудке, возможны проблемы с пищеварением. Относительно влияния на фигуру, то если один раз употребить шашлык с жирным соусом, то набора веса не будет", - отметила она.

Вместо жирных соусов диетолог советует выбрать легкие - на томатной основе, например, сацебели или есть аджику. Кроме того, важно учитывать и другие нюансы, с чем есть шашлык.

По ее мнению, худшее зло - потреблять после шашлыка сладости, особенно в сочетании с лимонадом или сладким чаем. Вместе со сладостями, к примеру, если речь идет о торте с кремом или пирожное, в организм попадет не только куча сахара, но и дополнительные жиры. В лучшем случае - сливочное масло, а в худшем - маргарин, и будет бешеная нагрузка на поджелудочную и печень. Вследствие этого возможно обострение панкреатита.

Шашлык - с чем лучше есть и чем запивать

Алена Юдина рассказала, с чем есть шашлык, чтоб это было полезно.

"Единственное, с чем классно есть шашлык, - это овощи, поскольку в них содержится много клетчатки. К этому блюду можно брать любые свежие овощи, например, капусту, помидор, огурец или перец. Можно сочетать шашлык с овощами, приготовленными на гриле, стушенными на сковороде или запеченными в духовке. Клетчатка улучшает моторику кишечника, помогает переваривать шашлык и способствует выведению токсинов из организма", - объяснила она.

По словам диетолога, к шашлыку можно добавить и немного цельнозернового хлеба или каши (например, гречки, нешлифованного риса, булгура). Стоит придерживаться принципа тарелки - сложных углеводов (круп и хлеба) должно быть четверть, половину должна составлять клетчатка (то есть овощи), а еще четверть - мясо.

Она также рекомендует не запивать шашлык сладкими газированными напитками, соками в пакетах и алкоголем. В сладких газированных напитках и соках большое количество сахара, а это очень плохо - их потребление приведет к стремительному скачку уровня глюкозы в крови и будет создавать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу. А углекислый газ будет провоцировать вздутие в кишечнике, дискомфорт.

"Алкоголь не желательно употреблять с мясом, тем более - в больших количествах, особенно, если речь идет о сочетании с жирной свининой. Из-за алкоголя в сочетании с жирным мясом на поджелудочную железу и на печень будет бешеная нагрузка, и это может привести к проблемам с пищеварением, возможно обострение панкреатита", - предупредила Юдина.

По ее мнению, лучше всего запивать шашлык обычной водой без газа, поскольку, во-первых, вода будет облегчать пищеварение, а во-вторых, будет очищать вкусовые рецепторы, благодаря чему можно будет лучше почувствовать вкус блюда.

Еще, говорит диетолог, запивать шашлык можно натуральным компотом без сахара или квасом, в котором содержится небольшое количество сахара. Узвар помогает улучшить пищеварение благодаря натуральным кислотам, которые способствуют нормализации работы кишечника. Квас - это ферментированный напиток, который содержит пребиотики - полезные бактерии, которые положительно влияют на микрофлору кишечника и улучшают пищеварение. Но не следует пить много воды, компота или кваса - хватит стакана (обычно 200-250 мл).

справка Алена Юдина Диетолог Алена Юдина - сертифицированный диетолог-консультант, коуч, преподавала курс "Эстетическая диетология" в нескольких учебных центрах. Опыт работы в сфере диетологии более 10 лет. Юдина помогает людям похудеть с пользой для здоровья, а также побороть пищевые расстройства - булимию, анорексию, компульсивные переедания.

Выбор соуса - с чем вкусно есть шашлык

Говоря про шашлык - с чем есть и пить - важно не забыть про соусы. Врач-диетолог Евгения Розум поделилась своими рекомендациями.

"К шашлыку здоровым людям лучше брать горькие соусы, например, горчицу, хрен, поскольку они немного улучшают переваривание такой тяжелой пищи, улучшают работу желудочно-кишечного тракта", - сказала специалист.

По словам Евгении, стоит добавлять кислые или кисло-сладкие соусы из ягод, поскольку ягоды являются достаточно сильными антиоксидантами, и они будут сочетаться с любым мясом и помогать организму бороться с продуктами горения, которые попадают в организм вместе с шашлыком. К примеру, можно употреблять соус из вишни, смородины, клюквы. Можно самостоятельно сделать соус из замороженных или свежих ягод - просто взбить их блендером.

справка Евгения Розум Врач-диетолог Евгения Розум - врач-диетолог с девятилетним опытом работы. В медицине более тридцати лет. Она считает, что комплексный, интегративный подход с использованием глубоких знаний, врачебной интуиции и опыта в сотрудничестве с пациентом способствует достижению хороших и долговременных результатов. Образование получала в Национальном медицинском университете им. акад. А. А. Богомольца и Национальном университете здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика.

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