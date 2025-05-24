По словам заместителя председателя ОП, надо перестроить общественное сознание, чтобы в будущем быть готовыми дать отпор каждую минуту.

Украинские дети должны понимать, что Россия - наш враг, а война с ней надолго - поэтому украинцы должны еще со школы готовиться к защите своей земли от оккупантов. Об этом заявила Ирина Верещук, заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Она подчеркнула, что украинцы должны осознавать, что война надолго.

"Будет перемирие или не будет, будут мирные соглашения или не будут - Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на века, - сказала Верещук.

Видео дня

По словам заместителя председателя ОП, надо перестроить общественное сознание, чтобы в будущем быть готовыми дать отпор каждую минуту.

"Наши дети должны готовиться и знать, что такое война. Россия будет знать, что наше общество готово к сопротивлению. Каждый понимает свою роль и место. Россия будет знать, что мы готовы дать отпор и будет стрелять каждый дом, а под ними будет гореть земля - они не будут наступать, потому что будут понимать, что здесь погибнут и будут взять в плен, - добавила Верещук.

Ирина Верещук - что известно

У Верещук есть взрослый сын Олег. Парень появился на свет в 2004 году в первом браке бывшей вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий с Верещуком Игорем Васильевичем. Пара поженилась в декабре 2003 года, разъехалась в 2008-м и официально развелась в 2012 году.

Сын Верещук уже закончил школу. В 2021 году Олег стал студентом Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

В апреле 2022 года Ирина Верещук рассказывала, чем занимается ее сын во время полномасштабной войны:

"Он айтишник. У него нет ни капли моего лидерского характера, но он очень хороший человек, который воюет сейчас на своем фронте".

Вас также могут заинтересовать новости: