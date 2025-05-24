Сегодня в Украине ожидаются грозы, град и шквалы.

В Украине на субботу, 24 мая, объявили повышенный уровень опасности. об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"24 мая в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

По прогнозу, сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Днем в Украине (кроме юго-востока) пройдут умеренные кратковременные дожди, грозы. Также в большинстве северных, центральных и Одесской областях местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Скорость ветра 7-12 м/с. Температура на западе страны упадет до +10°...+15°, на остальной территории будет +21°...+26°, а в Житомирской и Винницкой областях +17°...+22°.

Сегодня, 24 мая, украинцев ожидает нестабильная погода с резкими температурными колебаниями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, будет наблюдаться заметный температурный контраст: от +9 градусов на западе до +29 градусов на востоке и юге. В центральных и северных областях ожидается умеренно теплая погода с температурой в пределах +20...+25 градусов.

Дожди с грозами, по словам синоптика, прогнозируются в большинстве регионов, за исключением юга и юго-востока страны.

Вас также могут заинтересовать новости: