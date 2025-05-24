США внезапно осудили 'жестокую' войну России и пригрозили санкциями, - The Telegraph

США резко изменили свою позицию по войне в Украине, неожиданно осудив "продолжение жестокой войны России против Украины" в совместном коммюнике после саммита министров финансов стран G7, состоявшегося в канадском Банфе.
Как пишет The Telegraph, заявление знаменует собой заметный разворот в политике администрации Дональда Трампа, которая ранее избегала прямого возложения вины за войну на Москву.
"Мы осуждаем продолжение жестокой войны России против Украины и выражаем свое уважение огромной стойкости украинского народа и экономики", - говорится в заявлении, которое поддержали министры финансов G7, включая министра финансов США Скотта Бессента.
Впервые с момента избрания Трампа Белый дом поддержал риторику, которая ранее была характерна для союзников США в Европе. В документе также отмечается, что "G7 остается преданной непоколебимой поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру".
Эта позиция резко контрастирует с предыдущими заявлениями Вашингтона, которые называли войну "кризисом" и включали мирный план, предусматривающий территориальные уступки Киева Москве.
Европейские союзники, которые в последние недели все больше теряли веру в посредническую миссию США, восприняли смену тона с облегчением. Один из западных чиновников в Брюсселе прокомментировал коротко:
"Слава Богу".
Сигнал для Кремля
Новый сигнал из Вашингтона усиливается и общим обещанием стран G7 относительно санкционного давления. Если Кремль и в дальнейшем будет медлить с прекращением огня, страны пообещали рассмотреть дополнительные ограничения.
"Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимизации давления, такие как дальнейшее усиление санкций", - подчеркивается в коммюнике.
Президент Трамп, несмотря на публичные сигналы решимости, недавно вызвал разочарование среди союзников, когда во время телефонного разговора с Владимиром Путиным избежал прямых предупреждений и даже призвал к расширению торговли с Россией. Это частично пошатнуло доверие к его новой линии поведения, хотя одновременно лидеры Великобритании, Франции, Германии, Польши и Украины согласились с США о необходимости наказания Москвы в случае ее дальнейшей агрессии.
В ответ страны ЕС и Великобритания уже анонсировали новые пакеты санкций, а G7 согласилась на замораживание российских активов и возможные новые карательные меры.
Внешняя политика Трампа
Как писал УНИАН, по данным источников, Трамп прямо заявил европейским лидерам, что не намерен принуждать Россию к миру новыми санкциями или новой помощью Украине. Вместо этого он предлагает оставить Украину и РФ разбираться между собой.
Это не является слишком большой сенсацией, потому что до этого Трамп уже несколько раз публично говорил, что готов выйти из мирного процесса, если не увидит никакого прогресса.