Планы россиян по наступлению в Донецкой области абсурдны, - ISW

Заявления России о том, что ее войска смогут легко захватить остальную часть Донецкой области – не говоря уже о крупномасштабных наступлениях для захвата крупных городов в других областях, расположенных далеко от линии фронта, – абсурдны и не соответствуют нынешней ситуации на поле боя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Нынешняя ситуация на поле боя и недавние успехи Украины показывают, что значительные успехи России на поле боя не являются неизбежными, особенно в отношении крупных и хорошо укрепленных городов украинского "пояса крепостей" в Донецкой области", - отмечают аналитики.

В ISW напоминают, что российское военное командование ранее устанавливало амбициозные сроки захвата украинского "пояса крепостей", но российские войска неоднократно не выполняли эти задачи. При этом успехи Украины в 2026 году, вероятно, еще больше подорвали подготовку России к весенне-летнему наступлению.

Видео дня

Российские войска также не смогли воспользоваться своим многолетним контролем над большей частью Луганской области, чтобы начать успешное наступление на Славянск или Изюм с востока и северо-востока.

"Продвижение России замедлилось с начала 2026 года, поскольку ВСУ продемонстрировали свою способность перехватывать инициативу в течение длительного периода и успешно контратаковать на различных участках линии фронта", - подчеркивают аналитики.

Заявления России о Донбассе

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия выставила через американцев новый ультиматум: ВСУ должны уйти с Донбасса, или Россия сама захватит его через два месяца. А если Украина добровольно не отдаст свои территории, тогда Россия выставит новые условия для окончания войны. Что за условия – не уточняется.

В свою очередь спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что украинское руководство должно немедленно принять решение о выводе войск с территории Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: