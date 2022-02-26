Глава государства обсудил с ними, какого еще ответа Запада на агрессию России ожидают украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале президента.

"Я сегодня постоянно работал и говорил с президентом Макроном, Шольцем, Рютте, с госпожой фон дер Ляєн, с президентом Соединенных Штатов Америки Байденом. Очертил, какого еще ответа Запада на эту агрессию ожидают украинцы. И договорился о новой помощи, новой поддержке", - сказал Зеленский.

Он добавил, что речь идет о "значительной помощи для нашего государства".

Как сообщал УНИАН, утром 25 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и россиянам.

Зеленский поблагодарил тех российских граждан, которые вышли накануне на протесты против действий преступной власти в российских городах.

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