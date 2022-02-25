Зеленский призвал россиян не сдаваться и протестовать против войны с Украиной.

Утром 25 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и россиянам.

Видеообращение главы государства появилось в его Телеграмм-канале.

Зеленский поблагодарил тех российских граждан, которые вышли накануне на протесты против действий преступной власти в российских городах.

"Гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты — мы вас видим. А это значит, что вы нас услышали. Это значит, что вы нам верите. Сражайтесь за нас. Сражайтесь против войны", — призвал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ночью российские войска уже начали бомбить жилые кварталы. По его словам, все это напоминает 1941 год: "Авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в частности в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом. Бомбардировка. Попадание в жилой дом. Пожар".

Как сообщал УНИАН, вчера в крупных городах РФ прошли акции протеста против войны России и Украины.