Уничтожено более 30 единиц вражеской бронетехники.

Украинские защитники Мариуполя за неделю обезвредили более 100 российских войск, штурмующих город.

Как говорится в сообщении операции Объединенных сил в социальной сети Facebook, Мариуполь уже девятый день защищается от российской оккупации.

"Продолжаются тяжелые бои. Защитники города мужественно сражаются с превосходящими силами врага. Вооруженные силы Украины, полк Азов, Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба Украины, Территориальная оборона ВС Украины, Служба безопасности Украины и простые мариупольцы не впускают российские колонны", - говорится в сообщении.

"Враг яростно уничтожает город, который отказался принимать его с хлебом-солью, чтобы украинские защитники отчаялись и прекратили сопротивляться. Однако этого не произойдет", - отмечается в сообщении.

"За эту неделю защитниками Мариуполя уже уничтожено более 30 единиц вражеской бронетехники: танков, БМП, тигров, автозаправщиков и тому подобное. Кроме этого, обезврежено более 100 личного состава пехоты и две разведывательных группы захватчиков. В тылах оккупантов успешно работают наши разведывательные группы", - отмечается в сообщении.

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