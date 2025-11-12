Враг, пытаясь продвинуться, несет большие потери - за минувшие сутки ликвидировано почти 60 оккупантов.

В Пологовском районе Запорожской области, возле села Ровнополье, украинские военные переместились на другие рубежи после комплексной атаки армии РФ.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. "11 ноября, поздно вечером, в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ровнополья, с целью сохранения жизни личного состава, украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи. Продвижение противника остановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются действия по блокированию противника и его комплексного поражения. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого соприкосновения этих направлений.

"На Запорожье продолжаются ожесточенные бои. На Александровском и Гуляйпольском направлениях противник не прекращает массированные обстрелы, активизировав штурмовые действия в районе населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ровнополье, Павловка, Вороное, Степное и Новопавловское. Всего на направлении зафиксировано два с половиной десятка боевых столкновений", - заявили в Силах обороны юга.

Говорится, что противник, пытаясь продвинуться, несет большие потери. Только за минувшие сутки - 58 человек ликвидировано и почти три десятка - ранены.

Ситуация на Запорожском направлении

Напомним, вчера, 11 ноября, в Силах обороны юга Украины сообщили, что в Запорожской области подразделения ВСУ были вынуждены отойти возле пяти населенных пунктов на двух направлениях - Александровском и Гуляйпольском, где несколько дней идут интенсивные бои.

По словам украинских военных, враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить ВСУ с удерживаемых позиций. Силам обороны пришлось отойти с позиций у населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

