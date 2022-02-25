Вооруженные Силы Украины стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупантов

За сутки силами Вооруженных сил Украины уничтожено более тысячи российских оккупантов, которые ворвались на территорию Украины.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook.

"Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более одной тысячи", - отмечается в заявлении.

В связи с этим отмечается, что "такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не испытывала за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала".

"Русские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", - сказано в заявлении